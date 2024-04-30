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Gündem
AA 30.04.2024 16:42

KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı.

KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü
[Fotograf: AA]

Marmaris'teki Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki brifingde bir konuşma yapan Kurtarma ve Su Altı komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı yapılacağını söyledi.

KURTARAN-2024 tatbikatının, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edildiğini belirten Salar, "Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, milli kurtarma gemileriyle müdahalede bulunulacak. Tatbikatın hedef kitlesi, denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlar." dedi.

KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü

Salar, tatbikata deniz kuvvetleri komutanlığından 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 sat botu, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin katıldığını kaydetti.

Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi de kullanılacağını aktaran Salar, şöyle devam etti:

"KURTARAN-2024 tatbikatı kapsamında, 24 Nisan'da tatbikata katılacak tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edildi. Tatbikatın fiili safhası 25 Nisan'da denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Denizaltıdan personel kurtarma harekatında ilk safha olan denizaltının bulunması sonrasında komutanlığımız tarafından ilk müdahale gerçekleştirilmekte. Bu safhada dalgıçlarla 91, 1200 ve 365 metre ve uzaktan kumandalı sualtı araçları ile de 600 metre derinliğe kadar satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin transferi gerçekleştirilmekte olup, amaç satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini kurtarmaya hazır hale getirilebilmektir."

KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü

Salar, harici havalandırma sisteminin, 5 atmosfer iç basınca ulaşmış ve 50 personele sahip denizaltıya 14 gün süreyle temiz hava beslemesi yaparak pis havayı egzoz edebildiğini, denizaltıdan personel kurtarma çanı ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisinden bir seferde 6 personel olacak şekilde 207 metre derinliğe kadar personel kurtarılabildiğini anlattı.

Tatbikatta, denizaltı harici havalandırma sistemi bağlantısı yapılarak acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılacağını vurgulayan Salar, bu kapsamda paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelere triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi faaliyetlerinin de icra edildiğini bildirdi.

Brifinge Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da katıldı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Malezya, Mısır, Mozambik, Pakistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Umman'dan 40 gözlemci ve subay da yer alıyor.

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