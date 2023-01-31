Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan ve Pegida hareketi lideri Edwin Wagensveld hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalı Stram Kurs Partisi'nin yöneticisi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta İsveç'te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gelerek Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açtığı, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek yaktığı belirtildi.

Aynı şahsın 27 Ocak'ta Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Dortheavej semtinde Cuma namazı sonrası İslam Toplumu Derneği'ne ait caminin karşısına gelerek Kur'an-ı Kerim'i yaktığı, Cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir materyal sallayarak provokasyon yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, 22 Ocak'ta Hollanda'da Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Hollanda'nın Lahey kentinde parlamento önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştığı, görevliler tarafından buna engel olunması üzerine bu kez de Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla çiğneyerek sayfalarını yırttığı aktarıldı.

Savcılık açıklamasında, tespit edilen hususlar ve iddia konusu olaylar sebebiyle söz konusu şüpheliler tarafından İslam'ın kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'e yönelik olarak halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama niteliğindeki eylemler yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddia konusu olaylara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında müsnet eylemleri sebebiyle, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.