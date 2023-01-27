Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanların kendi demokrasilerini yok ettiğini vurguladı.
Etiketler: Danimarka Ömer Çelik
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