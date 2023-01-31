Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine yarın başlanacağını açıkladı.

Açıklamasında, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

İlk etapta 13 ilin kuraları çekilecek

'İlk Evim Arsa' projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:

1 Şubat: Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat.

2 Şubat: Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye.

3 Şubat: Mardin, Niğde.

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.