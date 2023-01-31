Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.