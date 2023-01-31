Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırlardan sızma girişimi önlendi: Hudut kartalları 3 teröristi yakaladı
[Temsili Fotoğraf: DHA]
Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
Açıklamada, Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/pEC2VhQOA4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2023
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği
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