Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist daha teslim oldu
[AA (Arşiv)]
İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; son 24 saat içerisinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1992 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkkarı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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