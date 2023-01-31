İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; son 24 saat içerisinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1992 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkkarı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.