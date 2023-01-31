Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahtiyar İslamov'u kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, YAP Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti kabulu AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hazır bulundu.
Etiketler: Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan
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