Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Millet bizden yanadır, tarih bizden yanadır, elleri nasır tutmuş analar bizden yanadır. Dedeler, nineler, henüz bıyığı terlememiş sabiler bizden yanadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/Qtkun6b7CG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023

Sürekli körüklenen karalama kampanyalarını, karanlık senaryoları burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmelidir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun.

"Açık hesap 14 Mayıs’ta görülecektir"

Bize FETÖ’cüler, PKK’lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Millet İttifakı ağız birliği etmiş iftiralarını kusuyormuş. Bırakın yapsınlar. Açık hesap 14 Mayıs’ta sandıkta görülecektir.

Alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs’a kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sıra Türk milletine gelecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bize FETÖ’cüler, PKK’lılar saldırıyormuş saldırsınlar. Zillet ittifakı ağız birliği etmiş iftiralarını kusuyormuş. Varsın yapsınlar. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir.https://t.co/QTOHqrI3px pic.twitter.com/KuqikmK41U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023

Milliyetçiliğin anlamı olan biz, vatandaşlarımızın sorununu çözecek ve insan odaklı bir siyaset biçimini geliştireceğiz. MHP Türkiye'nin yeni yüzyılına fikri derinliğiyle ve tecrübesiyle hazırdır ve nazırdır.

Zaman kaybına tahammülümüz yoktur. Bu nedenle Cumhur İttifakı milletin hizmetkarıdır.

"Erdoğan'ın adaylığı yasaya da anayasaya da uygundur"

Sayın Erdoğan'ın adaylığına birden bire tepkilerini yükseltmeleri, milletin umutlarını kündeye getirmektir. Bu beyhıde çabanın sonu elbette hüsrandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur, anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken meşrudur.

Yeni sistemle birlikte cumhurbaşkanlığı makamının anayasal statüsü değişmiş; tarafsız, yetkisiz statüsünden, partili, yürütmede tam yetkili olmuştur. Bu bir bakıma başkanlık sistemidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı Anayasa’ya uygundur.https://t.co/QTOHqrI3px pic.twitter.com/seJQgxbCYK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023

2 defa seçilme kuralı yeni sistemde cumhurbaşkanı için 2 defa seçilme olarak anlaşılmalıdır. Doğrusu da budur. Dar yorumlar yapanlar yeniden aday olamayacağını maksatsız şekilde ileri sürmektedirler. 2 defa seçilmenin bu yetki ve sorumluluklara sahip 2 defa seçilme olarak değerlendirilmelidir.

Erdoğan sadece bir dönem seçilmiştir. İkinci dönemde seçilmesi de tartışmasızdır. 14 Mayıs'ta söz ve sıra milletindir. Henüz aday bile bulamayan zillet ittifakının Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkkmaları antidemoktatiktir.

"Erdoğan 14 Mayıs'ta açık ara farkla seçilecektir"

Türk ve Türkiye düşmanları Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmıştır. Varsın karşı çıksınlar. Biz yeniden seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. Bekliyorlar ki taviz veren boyun eğen bir cümhurbaşkanı göreve gelsin. Geçti o günler.

Millet kararlıdır. İradesine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Söz milletindir, sıra milletindir. Zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta açık ara farkla seçilecektir.

Sabrımızı zorlamasınlar. Konuşursak derinden, hiçbirisi kalkamaz yerinden. Seçime bir gün kala da aday tartışıtlarsa şaşırmayacağız. 13 Şubat'ta aday belirleyeceklermiş. Noter huzuruna çıkıp kura ile seçebilirler, akıllarına yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekebilirler, bu da olmazsa 'o piti piti karamela sepeti' ile muhtemel adaylarını bulurlar. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'a telefon ederek talimat alıp adayı karşımıza çıkarırlar.

[6’lı masanın mutabakat metni]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye’yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, ucube bir dayatmadır.https://t.co/eKaFLmrZIH pic.twitter.com/5AnTKAizfx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023

6'lı masanın mutabakat metni

Ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye’yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, ucube bir dayatmadır. Türki milleti zillet ittifakının sipariş metinlerine itibar etmeyecektir.

Cumhur ittifakı ve MHP gücüne güç katacaktır. Şimdi söz milletindir.

"İsveç'in NATO üyeliği derin dondurucuya alınmalı"

İsveç'in NATO üyeliğinin derin dondurucuya alınmasından yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı düşüncedeyiz. Yapılan saldırıyı kınıyorum. Can Azerbaycan'a yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyorum.