Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Biz NATO'nun gelişmesini istiyoruz. Şubat ayında iki ülkenin üyeliği parlamentonun gündeminde olacak. NATO'nun birliğine ve güvenliğine en çok katkı sağlayan 5 ülkeden birisi, bütçesine en çok katkı sağlayan 8 ülkeden biri Türkiye'dir.

İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz, ancak onların Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlamaması kabul edilemez.

PKK ve FETÖ'nün özellikle İsveç'te yoğun mevcudiyeti var. Para toplama, terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda faaliyetleri bunlar devam ediyor.

[İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Finlandiya’yla o kadar büyük sorunumuz yok. İsveç’e baktığımızda bu faaliyetler artarak devam ediyor. Bizim derdimiz NATO’yu engellemek değil. Güvenlik endişelerimiz karşılansın. pic.twitter.com/4EArEh5uOi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023

"NATO iki ülkenin üyeliğini birlikte götürmek istiyor"

Finlandiya ile o kadar büyük bir sorunumuz yok, bazı adımları attılar, bazı adımları atacaklarını söylüyorlar. İsveç'e baktığımızda bu faaliyetler artarak devam ediyor. Bizim derdimiz NATO'yu engellemek değil. Güvenlik endişelerimiz karşılansın. NATO iki ülkenin üyeliğini birlikte götürmek istiyor. Eğer iki ülke ayrı ayrı bir prosedür izlemek isterse biz Finlandiya'ya daha pozitif baktığımızı söyledik.

[İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ileride yükümlülüklerini yerine getirirse o zaman otururuz bakarız ama şu anda İsveç’in bu şartlarda NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil.https://t.co/LZcCpSixz8 pic.twitter.com/JrBSD0l8VS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023

"İsveç yükümlülüklerini yerine getirirse oturur konuşuruz"

Hristiyanlık düşmanlığı da, İslam düşmanlığı da insanlık suçudur. Bu düşünce özgürlüğü olarak adlandıralamaz. İsveçte'ki aynı yasalar Finlandiya'da da var. Onlar Kur'an-ı Kerim'e hakarete izin vermedi, çünkü nefret suçudur. İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz. Ama şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil.