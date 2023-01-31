CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/1DA7Ew8I06 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2023

Beraberlik mesajı veren Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Türkiye artık şunu bilmeli, ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız. Kavga etmeyeceğiz, inadına barışacağız. Bu güzel ülkemize huzuru ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka getireceğiz" dedi.

"Sorunları çözmek için demokrasiyi savunuyoruz"

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sorunları çözmek için demokrasiyi savunuyoruz. Bütün mesele her soruna akılcı çözümler üretmektir. Kendi içinde barışık bir toplumu inşa etmiş olursunuz. Hedefimiz, kendi içinde barışık, sorunları olmayan, akılcı politikalarla çözen bir siyaset anlayışı" ifadelerine yer verdi.

"Biz ön yargılarımızla değil, aklımızla hareket ediyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 6'lı masanın ortak politikalar mutabakat belgesi de vardı:

"9 başlık, 2 bin 300'ün üzerinde vaadimiz var. Oy birliği ile alındı bu kararlar. Tarihimizde bir ilktir. Biz ön yargılarımızla değil, aklımızla hareket ederek sorunları çözmeye çalışıyoruz."