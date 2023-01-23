İsveç'teki hakarete tepkiler dinmemişken, Hollanda'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırı haberi geldi.



Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld ((EDVİN VAGINŞFELD)) Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.

Lahey'deki çirkin saldırıya, polis müdahale etmedi. Üstelik bu, ırkçı eylemcinin ilk vukuatı değil.



Edwin Wagensveld geçen yıl Ekim ayında benzer bir provokasyona imza atmıştı.



Rotterdam'daki Pegida gösterisinde megafonla Hazreti Muhammed'e hakaret etmiş, Kur'an-ı Kerim'e saldırmaya kalkmıştı.



Gözaltına alınan Wagensveld yargılanmadan serbest bırakılmıştı.

Almanya'da kurulan ve açılımı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler olan Pegida hareketi, 2021 yılında Alman iç istihbaratı tarafından 'anayasaya aykırı oluşum' ilan edilmişti.