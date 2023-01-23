"İngiltere'de onlarca refakatsiz göçmen çocuk kayboldu."

Çarpıcı iddia, Observer gazetesinde yer aldı.

18 ayda 136 çocuk kayboldu

Brighton kentinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı otele yerleştirilen refakatsiz çocukların bazıları kayboldu.

Son 18 aydır, 136 çocuk için kayıp bildirimi yapıldı. Bu çocuklardan 79'undan halen haber alınamadı.

Kaçırma iddiaları: Yoğunluk güney sahillerinde

Observer haberinde, çocukların insan tacirleri tarafından kaçırıldığını yazdı. Kaçırma olaylarının ülkenin güney sahillerinde yoğun olduğunu belirtti.

Gazete iddialarını İçişleri Bakanlığı için çalışan şirketlerin personellerine ve çocuk koruma kaynaklarına dayandırdı.

Ancak bakanlık, resmi açıklamada, gençlerin kaldıkları yerden kendi özgür iradeleriyle ayrıldığını öne sürdü.

İngiliz muhalefeti ise durumu "dehşet verici ve skandal" olarak niteleyerek, hükümetten izah istedi.

Önceki yıllarda Almanya ve Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerinde de refakatsiz göçmen çocukların kaybolduğu, insan tacirleri ve organ kaçakçılarının eline geçme endişesine dair raporlar yayınlanmıştı.

