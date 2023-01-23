Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek, şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, son birkaç yılda hızı artırmada büyük ilerleme kaydetmelerine rağmen verimliliği artırmaya eskisi kadar odaklanmadıklarını belirtti.

Zorlu bir ekonomik ortamda verimliliğin daha büyük önem kazandığını vurgulayan Ek, daha fazla verimlilik sağlamak, maliyetleri yönetmek ve karar vermeyi hızlandırmak amacıyla şirketin organizasyonunda yeniden yapılanmaya karar verdiğini bildirdi.

Ek, bu kapsamda çalışan sayısını azaltma kararı da aldıklarını belirterek, "Bugün şirket genelinde çalışan sayımızı yaklaşık yüzde 6 oranında azaltıyoruz. Bizi bugün buraya getiren hamlelerin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hedeflerini neredeyse her açıdan gerçekleştirdiklerine işaret eden Ek, genel olarak işlerinin iyi bir performans göstermeye devam ettiğini kaydetti. Ek, "Ancak 2023, yeni bir sayfaya işaret ediyor. İnanıyorum ki bu zor kararlar sayesinde gelecekte daha iyi bir konumda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji sektöründe işten çıkarma haberleri art arda geliyor

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması da dikkati çekmişti.

Son olarak, geçen hafta ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft 10 bin çalışanını, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2022'nin başından bu yana 190 binden fazla çalışanının işine son verdi.