Türkiye'nin Atina Büyükelçisi olarak dört yıllık görevini tamamlayan Burak Özügergin, Yunanistan’ın en çok satan gazetelerinden Ta Nea'ya konuştu.

"Günün sonunda komşu halklar olmaya devam edeceğiz, öyleyse komşu olmaya başlayalım" dedi.

Özügergin, iki ülkenin sorunlarını üçüncü ülkelerin çözemeyeceğini,Yunanistan'ın da böyle bir beklentisi olmaması gerektiğini söyledi.

Eski Atina Büyükelçisinin gündeminde karasuların genişletilmesi konusu da vardı.

‘’Yarı kapalı denizlerde karasularının kullanımı tek taraflı belirlenemez, bu hakkın kullanımı ile bir başkasının hakkı ihlal edilemez" dedi.

Lübnan - İsrail anlaşması örneği

Özügergin Lübnan ve İsrail arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik imzalanan anlaşmanın başta Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları olmak üzere, bölge için iyi bir örnek teşkil ettiğini de kaydetti.

KKTC'nin Kıbrıs Rumlarına, ortak bir kalkınma yaklaşımı temelinde, iş birliği önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin bölgesel projelerde ve enerji alanında iş birliğine açık olduğunu da vurguladı.

