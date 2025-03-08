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Gündem
AA 08.03.2025 16:28

"Külliye'de Ramazan" coşkusu sürüyor

Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, çocuklar ile aileleri, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle buluşmaya devam ediyor.

"Külliye'de Ramazan" coşkusu sürüyor
[Fotograf: AA]

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinliklerde, akrobasi gösterisi, kitap günleri, cep sineması, masal anlatımı ve Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu konserleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında, MSB Mehteran Birliği de konser düzenledi. Konserde seslendirilen "Hücum Marşı" ve "Genç Osman Marşı" izleyicilerin beğenisini kazandı.

"Külliye'de Ramazan" coşkusu sürüyor

Çocuklar, açılan stantlarda ebru sanatı, kaligrafi, ahşap baskı, ahşap gemi, keçe ve ahşap oyuncak yapımı gibi geleneksel sanatları yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.

"Külliye'de Ramazan" coşkusu sürüyor

Zeka oyunları, tiyatro ve sinema gösterimleri de çocuklardan ilgi gördü. 

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