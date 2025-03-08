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Gündem
AA 08.03.2025 16:22

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak ekimine katılarak, tarlada çalışan kadınlarla sohbet etti.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı
[Fotograf: AA]

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Yumaklı, çiçek takdim etti.

Ardından sarımsak dikim önlüğü giyen Bakan Yumaklı, önlüğüne koyduğu sarımsakları ekti.

Yumaklı, yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının çok özel bir ürün olduğunu söyledi.

Taşköprü sarımsağının dünyaya yayıldığını vurgulayan Yumaklı, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hem ülkemizde hem de dünyada emeği, gayreti, çabası ve cesaretiyle her zaman yanımızda olan kadınların gününü kutluyorum. Bugün Taşköprü'deyiz. Ünü Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkmış olan sarımsağın dikim faaliyetindeyiz. Hanım kardeşlerimiz, sarımsak dikim işlemlerini gerçekleştiriyor. Biz de onlara hem hayırlı hem de bereketli olsun demek için buraya geldik." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı

"Sarımsağımız, coğrafi işaret aldı"

Yumaklı, sarımsağın hem Türkiye hem de dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

"Ülkemizde 2024 yılı sonu itibarıyla 125 bin tonu kuru, 51 bin tonu yaş olmak üzere sarımsak üretimi gerçekleşti." diyen Yumaklı, şunları dile getirdi:

"Bunun yüzde 22'si Taşköprü'de, Kastamonu'da gerçekleşti. Dolayısıyla Türkiye'de sarımsak üretiminde birinci olan ilimiz. Aynı zamanda ülke ekonomisine 25 milyar liralık bir katkısı söz konusu. Son derece önemli bu ürünün uluslararası arenada da rağbet görmesi açısından birtakım girişimler oldu. Sarımsağımız, coğrafi işaret aldı. Artık Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada, mutfakları ünlü ülkelerde bu coğrafi işaretten sonra bilinirliği ve kullanımı artmış durumda. Türkiye'de kişi başına 1,1 kilogram tüketildiğini varsayarsak bu gıda ürününün hem Taşköprü hem ülkemiz hem de bu işi yapanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Üretimin önemine dikkati çeken Yumaklı, "Ülkemizin özellikle iklim değişikliğiyle ilgili birçok konuda bazı sınamalarla yüzleştiği bu dönemde bu toprakların ürettiği her şeye çok ihtiyacımız var. Elimizdeki kaynakları verimli ve kaliteli ürün üretmek için kullanma zorunluluğumuz var. İnşallah bugün bu sarımsak dikiminin hasadının da hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Kadınlar Günü
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