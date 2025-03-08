Antarktika'dan Dünya Kadınlar Günü mesajları

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi devam ediyor.

Beyaz Kıta Antarktika’daki sefere katılan kadın araştırmacıların kara tahtaya yazdıkları mesajlar fotoğraflandı.

Antarktika'da önemli çalışmalara imza atan kadınlar, "merak", "özgürlük", "yaşam", "ışık", "mücadele", "dirayet" ve "kalp" sözcüklerini kara tahtaya yazarak mesajlarını tüm dünyaya iletti.

"Kadınlar, kendilerini ispatladı ve sahada da güçlü olduklarını gösterdiler"

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Burcu Özsoy, artık kadınların sahada olduklarını gördüklerini belirterek, “Sayısal anlamda bir beklenti de var. Kadınlar, kendilerini ispatladı ve sahada da güçlü olduklarını gösterebildiler. İster masada olsun, ister sahada kadının varlığı önemli. Bu, Türkiye'de de çok ciddi hissedilmeye başlandı." dedi.

Özsoy, her platformda kadınların varlığının gösterilmesinin beklendiğine dikkati çekerek, "Belirli noktalarda kadın erkek eşitliğine, sayısal eşitliğe dikkat çekip mümkün olduğu kadar kadın doktor, araştırmacı, mühendis, sosyal anlamda çalışan kadınlarımız olsun, bunlar kadınlarımız için de önemli. Varlığını gösteren kadınlarımızla da gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özsoy, Antarktika'dan tüm kadınların gününü tebrik ederek herkes için kutlu olması temennisinde bulundu.

Sefere katılan İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Hazal Hacer Doğaner de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Benim kelimem özgürlük çünkü kararlı bir kadını hiçbir şey tesir altına alamaz.” mesajını verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Buse Tuğba Zaman, mesajında "Benim kelimem merak. Merak, beni evimden 16 bin kilometre öteye, bilimsel araştırmalar yapmak için sürükledi.” ifadelerini kullandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Selma Sezen, "Benim kelimem yaşam çünkü kadın her koşulda yaşatmak için mücadele eder.” mesajını paylaştı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden uzman araştırmacı Dr. Neslihan Taşkale Karatuğ da "mücadele" sözcüğünü seçerek, “Hiçbir gerçek başarı, mücadele ve emek olmadan kazanılamaz. Bu inanç doğrultusunda başarılı kadın araştırmacı olarak Antarktika'ya gelip bilimsel çalışmalarıma başladım.” ifadelerini kullandı.

Sefere katılan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, "Doğanın ışığı bilimin penceresinden aydınlatır dünyayı. Benim kelimem ışık, hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajını iletti.

İkili işbirlikleri kapsamında Türkiye’nin düzenlemiş olduğu 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan yabancı kadın araştırmacılar da mesajlarını paylaştı.

Malezya’dan sefere katılan Tengku Nilam Baizura, hayat mottosunun akademide ve araştırmalarda kendini ilerletmek ve sınırları zorlamak olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Türk bilimsel araştırma seferine katılım sağlamama sebep olan kelime dirayet oldu." ifadesini kullandı.

Kolombiya’dan sefere katılan Andrea Bonila da "kalp" sözcüğünü seçerek tüm dünyadaki kadınlara "Yaptığın her işi kalbinle yap." mesajını iletti.

"Türkiye, bilimde, teknolojide, üretimde güçlü kadınlarla yükselişini sürdürüyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşımında Türkiye'nin bilimde, teknolojide, üretimde güçlü kadınlarla yükselişini sürdürdüğünü bildirdi.

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en kritik projelerinde Türk kadınının imzası bulunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanında üretmeye, geliştirmeye ve geleceği şekillendirmeye devam eden tüm kadınları saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.