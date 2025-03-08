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TRT Haber 08.03.2025 13:25

Emine Erdoğan: Kadın; adaletiyle medeniyeti şekillendiren, gücüyle yarınları kurandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadın; adaletiyle medeniyeti şekillendiren, merhametiyle insanlığa yön veren, gücüyle yarınları kurandır" dedi.

Emine Erdoğan: Kadın; adaletiyle medeniyeti şekillendiren, gücüyle yarınları kurandır
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Kadının adaletiyle medeniyeti şekillendirdiğini, merhametiyle insanlığa yön verdiğini, gücüyle yarını kurduğunu kaydeden Erdoğan, "Onun emeği toprak gibi bereketli, sözü tarih kadar kuvvetlidir. Bugün ülkemiz; bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla yükseliyor. Bütün kalbimiz ve desteğimizle kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün güçlü olması için gayret ediyoruz. Çünkü bir toplumun yarısı sustuğunda, tamamı eksik kalır. Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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