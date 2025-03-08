Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.03.2025 10:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı.

Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Devlet Bahçeli MHP Kadınlar Günü
Sıradaki Haber
Suriye, Türkiye'nin girişimiyle yeniden İİT'ye üye oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Vatandaş ihbarlarıyla 1,6 milyar liralık kaçakçılık engelledi
11:23
Göbeklitepe 3,5 milyon ziyaretçi ağırladı
11:18
Kırsal kalkınmaya 246,6 milyar liralık yatırım
11:15
MASAK'a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı
11:15
Yenilenmiş ürün sistemi yaygınlaştırılacak
10:58
Emine Erdoğan'dan "Hayata Bağlayan İlmekler" projesi paylaşımı
Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı
Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı
FOTO FOKUS
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ