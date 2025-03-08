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Gündem
AA 08.03.2025 01:03

Bakan Fidan'dan Cidde'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan Cidde'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Kazakistanlı mevkidaşı Nurtleu ile Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

Bakan Fidan'dan Cidde'de diplomasi trafiği

Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan Cidde'de diplomasi trafiği

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Abdulati'nin, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan Cidde'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Mustafa ile görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan Cidde'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü.

ETİKETLER
Filistin Devleti Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı Mısır Pakistan Suudi Arabistan
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