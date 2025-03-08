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TRT Haber 08.03.2025 00:48

"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Kadının Güçlenmesi" genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Kadının Güçlendirilmesi Kurulu oluşturularak kadınların tüm alanlarda güçlenmesine yönelik bütüncül çalışmalar yürütülecek.

"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kuruluyor

Kadının Güçlenmesi ile İlgili 2025/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Genelge ile, kadının güçlenmesine yönelik politikaların merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül bir bakış açısıyla, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında; Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurul; eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar pek çok alanda kadının güçlenmesine yönelik bütüncül çalışmalar yürütecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Resmi gazetede yayımlanan karara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 

Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda "Başta kadınlar olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genelge Kadınlar Günü Mahinur Özdemir Göktaş Resmi Gazete
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