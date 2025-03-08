Bakan Fidan: Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan başka yol yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu vurgusunu yaparak, konuşmasında şunları kaydetti:

"Müslümanlar sayısız adaletsizlikle karşı karşıya ve Filistinliler büyük acılar çekmeye devam ediyor. Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz. Bunun için öncelikle “Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan” başka bir alternatif olmadığını belirtmek istiyorum.

"Filistinlilerin yerlerinden edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez"

"İkinci olarak, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeliyiz. Üçüncü olarak, barışın hakim olması ve acıların sona ermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve topraklarına el konulmasına ilişkin planlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Filistinlilerin yerlerinden edilmesini ve Gazze'nin ele geçirilmesini isteyenler şunu unutmamalıdır: Bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalidir. Ayrıca, Batı Şeria'da artan İsrail işgali de ciddi anlamda endişe vericidir. Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz".

"Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı’na yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Bakan Fidan gündemine, Türkiye'nin girişimiyle, Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusunu da ekledi. Fidan, konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz. Son gelişmeler Suriye'nin geleceği açısından tarihi niteliktedir. Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi kaderlerini kendileri belirleme fırsatına sahiptir. Merkezi yönetimin tam kontrolü ve toprak bütünlüğü temelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Ayrıca Suriye'nin bölgesel ve uluslararası sahnede hak ettiği yeri yeniden kazanması için birlikte çaba harcamalıyız. Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı’na bugün yeniden üye olarak kabul edilmesi kararını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz".