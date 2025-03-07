Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.03.2025 23:01

TBMM'de 5G test denemesi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de deneyimlenebildiğini bildirdi.

TBMM'de 5G test denemesi başladı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini belirtti.

Halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 5G teknolojisi Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da vatandaşların deneyimine açıldı. Stadyumlardan sonra 5G TBMM'de de deneyimleniyor. Bugün TBMM'de test-deneme süreci başladı. Ülke genelinde ilk sinyali ise 2026 yılında almayı hedefliyoruz."

ETİKETLER
5G Abdulkadir Uraloğlu BTK TBMM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Aile, bir toplumun en güçlü koruma kalkanıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:32
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
22:28
Emine Erdoğan: Aile, bir toplumun en güçlü koruma kalkanıdır
21:47
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonuna kadar yüzde 30'ların altını göreceğiz
21:38
Bakan Tunç: Terörün her türlüsünün tarihe karıştığı döneme adım atıyoruz
21:30
Altun: Türkiye'de genç yetenekleri destekleyeceğiz
21:20
ABD Başkanı Trump'tan Kanada'ya yeni tarife tehdidi
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ