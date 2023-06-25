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Gündem
AA 25.06.2023 15:14

"Kukla" operasyonlarında 100 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından, organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen "Kukla" operasyonlarında gözaltına alınan 371 kişiden 100'ü tutuklandı.

"Kukla" operasyonlarında 100 şüpheli tutuklandı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 31 ilde 20 Haziran'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 371 şüpheliden 100'ü tutuklandı, 99 şüpheli hakkında adli tedbir kontrolü uygulandı, 172 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

34 şüpheli aranıyor

Halen firarda olan 34 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bin 45 fişek, 28 kesici/delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 530 bin 950 lira, 7 bin 340 dolar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

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Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü
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