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Gündem
AA 25.06.2023 12:05

TOGG'un patent, tasarım ve markaları tescilletiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ""TOGG'da markalaşma ve üretimde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda TOGG, TÜRKPATENT'e kendi üretimlerinin patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yapıyor" dedi.

TOGG'un patent, tasarım ve markaları tescilletiliyor
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding'den oluşan 4 sektör devi ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurmak için 25 Haziran 2018'de güçlerini birleştirdiğini söyledi.

"Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni." diyen Kacır, projeyle fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir teknoloji markası ortaya çıkarmanın hedeflendiğini hatırlattı. Kacır, "Ayrıca Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğinin oluşturulması da planlanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan TOGG, 25 Haziran itibarıyla kuruluşunun 5'inci yılını dolduruyor. Burada herkesin kullanımına açık ve erişebilir bir mobilite ekosisteminde üst düzey teknolojiler bir araya getirilerek otonom, bağlantılı ve akıllı cihazlar geliştiriliyor. Bu ekosistem sayesinde zararlı emisyon üretmeyerek temiz bir geleceğe katkıda bulunmak hedefleniyor." dedi.

TOGG'un patent, tasarım ve markaları tescilletiliyor

18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TOGG Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldığını anımsatan Kacır, şu bilgiyi verdi:

"TOGG'da markalaşma ve üretimde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda TOGG, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) kendi üretimlerinin patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yapıyor. Patent alanında TOGG'un TÜRKPATENT'e yapmış olduğu 30'u 2023 yılına ait olmak üzere toplam 72 adet patent başvurusu bulunmaktadır. İlki Mayıs 2019'da yapılan başvurulardan 2 tanesi için patent tescil kararı verildi. Diğer 70 başvurunun ise araştırma ve inceleme süreci mevzuat gereği yasal süreler kapsamında devam ediyor. TOGG'un yaptığı patent başvuruları arasında araç süspansiyonu, bağlantı elemanları, batarya şarj ve araç yazılım teknolojileri ile ilgili buluşlar yer alıyor."

Kacır, tasarım alanında da TOGG adına toplam 18 tasarım başvurusu yapıldığını aktararak, bu başvurulardan 17'sinin tescil edildiğini, bir tasarım başvurusunun ise tescil işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yerli otomobil için belirlenen Togg markasının "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" adına 27 Aralık 2019'dan bu yana tescilli olduğunu dile getiren Kacır, "Ayrıca, Grup, TÜRKPATENT'e 'Togg' dışında başka ibare ve sloganlar için 156 farklı marka başvurusunda bulundu ve bunlardan 110'u tescil edildi. Diğer taraftan, Togg için 1 tanınmış marka başvurusu da tescil edilmiş olup, 45 başvurunun ise mevzuat gereği yasal süreler kapsamında işlemleri devam ediyor." diye konuştu.

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TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler Mehmet Fatih Kacır
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