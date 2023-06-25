Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
İHA 25.06.2023 10:56

Yargıtay'dan 'tebligat' kararı: Eski adrese asılması yeterli

Yargıtay, adres değişikliği bildirilmeyen durumlarda tebliğ evrakının eski adrese asılmasının yeterli olduğunu kararlaştırdı. Tebliğ tarihi, evrakın asılma tarihi olarak kabul edilecek.

Yargıtay'dan 'tebligat' kararı: Eski adrese asılması yeterli

Vinç operatörü olarak çalıştığı şirketten kovulan işçi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Vardiyalı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalılar tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket, ihale makamı konumunda bulunduklarını savunarak davanın husumet ve esas yönünden reddini istedi. Diğer davalı şirket avukatı ise fesih bildirim tebligatında davacının iş sözleşmesinin tazminatlı olarak feshedileceğinin bildirildiğini, davacının da bunu imzalayarak kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğini kabul ettiğini savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme; şirketin ihale makamı olduğu kabul edilerek son üç aylık dönem içerisinde ödenmeyen ücret alacağının tüm davalılardan, diğer alacakların ise diğer şirketten müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verdi.

Kararı ikinci şirket avukatı, tebligattaki usulsüzlük sebebiyle temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda şöyle denildi:

"Adreste tebligatın, gerçek veya tüzel kişinin bilinen en son adresinde yapılması gerekir. 7201 sayılı Kanun’un 6099 sayılı Kanun'la değişik 35'inci maddesine göre, kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini derhâl tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılması yeterli olacaktır. Bu durumda evrakın asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Daha önce tebligat yapılmamış olsa dahi, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınarak bu madde hükümleri uygulanır.

Şu halde Mahkemenin kabul şekline göre dahi yargılama aşamasında davalı '...' şirketine yapılan tebliğlerin bila ikmal iade gelmesi nedeniyle davalının ticaret sicilinde kayıtlı adresinin araştırılarak bu adrese tebligat yapılması gerekirken bu yöntem izlenmeden doğrudan iade gelen adrese 7201 sayılı Kanun’un 35'inci maddesine göre tebliğ yapılmaya devam edilmesi savunma hakkını kısıtlar mahiyettedir. Kararın bu sebeple bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
PKK'nın Fransa'dan ithal teröristi teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Kırıkkale'de otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
11:29
Samsun'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
11:18
Milli Piyango 43 bin 879 kumar sitesini kapattırdı
11:36
İstanbul'un "kangren" haline gelen taksi sorunu
11:03
Tunceli'de kocabaş yılanı görüldü
11:06
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu devam ediyor
Ordulu 77 yaşındaki Yalçın Ünal, masa tenisinden vazgeçmiyor
Ordulu 77 yaşındaki Yalçın Ünal, masa tenisinden vazgeçmiyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Troya-Assos
Yakın Rotalar: Troya-Assos
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ