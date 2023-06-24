Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mumcu, hastanede ziyaret ettiği Uğur'un ailesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da telefonda görüştürdü.

Bakan Ersoy, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Mumcu, hastanede yaptığı açıklamada, "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin" dedi.