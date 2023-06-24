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Gündem
AA 24.06.2023 23:59

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan sanatçının durumu hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mumcu, hastanede ziyaret ettiği Uğur'un ailesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da telefonda görüştürdü.

Bakan Ersoy, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Mumcu, hastanede yaptığı açıklamada, "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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