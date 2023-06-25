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TRT Haber 25.06.2023 10:07

PKK'nın Fransa'dan ithal teröristi teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki terör kampından kaçarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan teröristlerden birinin, Fransa'da yaşarken terör örgütüne katıldığı, ardından bölgeye gönderildiği tespit edildi.

PKK'nın Fransa'dan ithal teröristi teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur ve Silopi'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristlerden birinin Fransa'da yaşarken geçen sene terör örgütüne katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına gönderildiği tespit edildi.

"Munzur B." kod adlı söz konusu terörist ilk ifadesinde Irak'ın kuzeyine gelmeden önce bir süre Yunanistan'da bir kampta kaldığını ve kendisine ilk bilgilerin orada verildiğini söyledi.

Alman terörist etkisiz hale getirilmişti

Öte yandan geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarından birinin Alman vatandaşı bir terörist olduğu, bir diğerinin de yine Fransa’dan terör örgütüne katıldığı ortaya çıkmıştı.

Terörist 'Thomas' Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi
Terörist 'Thomas' Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

Güvenlik uzmanları söz konusu durumu, “yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine” yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi.

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Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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