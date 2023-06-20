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Gündem
TRT Haber 20.06.2023 11:15

Terörist 'Thomas' Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği terör örgütü PKK mensuplarından birinin Alman vatandaşı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

Terörist 'Thomas' Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmetçik tarafından 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SİHA'lar tarafından terörist grup etkisiz hale getirildi.  Öldürülen teröristlerden birinin Almanya'nın Mainburg kentinde doğumlu "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi.

Alman vatandaşı teröristin Münih'te terör örgütü saflarına katıldığı öğrenildi.

Güvenlik uzmanları söz konusu durumu, "yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine" yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi. Terör örgütünün artık yurt dışındaki gençleri kandırmaya çalıştığını belirten uzmanlar, bu nedenle terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Güler: Müttefiklerimizden tam destek bekliyoruz

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçen hafta Brüksel'deki NATO Karargahı'nda katıldığı Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye vurgu yaparak, "PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Bu hususta tüm müttefiklerimizden tam destek bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Terör Örgütü Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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