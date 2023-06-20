Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2023 09:40

Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri başladı

Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran arasında oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Kazakistan’ın başkentinde 20. kez bir araya geldi.

Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri başladı
[Fotograf: AA]

Kazakistan’da Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri başladı.

Görüşmeler, Astana’da bir otelde TSİ ile 07.00’de garantör ülkeler arasındaki ikili teknik toplantılarla başladı.

Türk heyeti, Kazakistan’ın başkentinde 20. kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri başladı

Gözlemci statüsünde Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de var

Toplantılarda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

İki gün sürecek toplantılarda taraflar, Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimini ve sahadaki son gelişmeleri müzakere ediyor.

Bunun yanı sıra Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da toplantıda masaya yatırılıyor.

"Yol Haritası" üzerinde dörtlü istişare toplantısının yapılması bekleniyor

Bugün ise Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakan yardımcıları ile Suriye yönetimi arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik "Yol Haritası" üzerinde dörtlü istişare toplantısının yapılması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bogdanov, bu kez Astana görüşmeleri kapsamındaki en önemli toplantının Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik 4’lü toplantı olduğunu söyledi.

Bunun için bugün Rusya, Türkiye, İran ve Suriye yönetimi heyetlerinin bir araya geleceğini belirten Bogdanov, "Biz şu anda Şam ile Ankara ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgileniyoruz. Bu çok önemli bir süreç. Aradan geçen 12 yılda pek çok sorun birikti. 10 Mayıs’ta Moskova’da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Şimdi de bu sürecin 'Yol Haritası' üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
İran Rusya Suriye Suriye Krizi Kazakistan
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 75,92 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
Fransa'da bir markanın tavukları bakteri şüphesiyle toplatıldı
10:58
Ağrı'ya düğüne giderken kaza yaptılar: 9 yaralı
10:59
Sarıyer'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
10:57
Malatya-Ankara arası Sivas Bölgesel Treni ile 6,5 saate düşecek
10:46
ABD'nin Wisconsin eyaletinde gençler arasındaki kavgada 6 kişi vuruldu
10:44
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 76 kişi tutuklandı
Güneysınır'da tarlalar mor renge dönmeye başladı
Güneysınır'da tarlalar mor renge dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ