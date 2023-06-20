Anaokulunda uyuşturucu skandalı: Öğrenciler şuruplarla sakinleştirildi

Polis haftalardır soruşturma yürütüyor ve çocuklara neden bağımlılık yapan şuruplar verildiğinin net olmadığını söylüyor.

Skandal, hükümet binalarının önünde aile protestolarına yol açtı.

Yüzlerce kişi Pazar günü New Taipei Şehrinde gösteri yaparak, polis soruşturmasında daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu.

Pazartesi günü, adanın diğer ucundaki güneydeki Kaohsiung kentindeki bir tıbbi muayenehaneyle ilgili ayrı bir dava da ortaya çıktı.

Oradaki yerel sağlık departmanı, dört doktoru yaklaşık 20 çocuk üzerinde suistimal ve uygunsuz fenobarbital kullanımından suçlu buldu.

Muayenehaneler altı ay süreyle askıya alındı ve 1.4 milyon Tayvan doları para cezasına çarptırıldı.

Çocuklara ücretsiz kan testi sunuldu

Halkın artan endişesi üzerine Taipei Şehir Hastanesi, okul öncesi çocuklara sakinleştirici izini kontrol etmek için ücretsiz kan testleri sunmaya başladı.

Beş yaşında bir çocuk babası olan Mike, Şubat ayındaki Ay Yeni Yılı tatili döneminde çocuklarında yoksunluk belirtileri fark ettiklerini söyledi.

"Bazı anne babalar tatilde çocuklarının uyurken sinirli, huzursuz ve çığlık attığını ve hatta bacak kramplarıyla ağladığını gördü" dedi.

Şiddetli anksiyeteyi tedavi etmek için yaygın olarak kullanılıyor

Tayvanlı bir eczacı yerel basına, nadir de olsa bazı öksürük ve mide-bağırsak ilaçlarının fenobarbital içerdiğini söyledi.

Fenobarbital içeren ilaçlar çoğunlukla epilepsi tedavisinde ve/veya cerrahi anestezi olarak kullanılıyor ve temin edilmesi zor.

Benzodiazepinler, şiddetli anksiyeteyi tedavi etmek için en yaygın olarak kullanılan bir depresan ilaç sınıfı.

Uyuşturucular son derece bağımlılık yapar ve aşırı doz, uyuşukluğa ve nefes darlığına neden olabilir.