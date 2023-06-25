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TRT Haber 25.06.2023 12:06

Depremzede öğrenciler için ek kontenjan müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu.

Depremzede öğrenciler için ek kontenjan müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilerin mağduriyetini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldıklarını kaydetti.

 

Düzenleme hakkında bilgi veren Erdoğan, "Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." dedi.

Detaylar kılavuzda yer alacak

Erdoğan, "Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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