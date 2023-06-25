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DHA 25.06.2023 13:10

2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bu yıl 22 Haziran tarihine kadar 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemleri sürüyor.

2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini vurgulayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi." 

 

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