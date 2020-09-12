ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 120 soru için 150 dakika süre verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adayların ve görevlilerin, kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için hafta sonu açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, KPSS kapsamında bugün ve yarın uygulanacak Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, sınava girecek adaylardan T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumdakiler için sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 07.00-14.30, yarın ise saat 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.

Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Adaylar, Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecek. "Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, formlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan listeden ulaşabilecek.