Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlara ilişkin son rakamları paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.



Bu operasyonla birlikte son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB'nin açıklamasında, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 21, son 10 günde de toplam 118 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/oqjyZFRF1M#MSB #TSK pic.twitter.com/jaDfiyQ7YS