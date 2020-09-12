İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ile ilgili gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ergani ilçesinde 2 kişi ile birlikte eyleme geçirilmeye hazır vaziyette yangın tüpü içerisine gizlenmiş 1 kilo 635 gram patlayıcı madde ve düzenekler ele geçirildi.

Evde yakalanan F.K. ve K.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde sürdürülmeye devam edeceği vurgulandı.