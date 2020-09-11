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Bakan Akar: Türkiye aleyhine kumpaslara girenler hüsrana uğrayacaklar
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar" dedi.
"Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter" diyen Akar, "Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmamasını, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Akar, "(Macron'un sözleri) Hadlerini ve boylarını aşarak, birlik ve bütünlüğümüze fitne sokmaya çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin, milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur" diye konuştu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanı hulusi akar doğu akdenizSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 20:16
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