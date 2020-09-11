Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanchez ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan pedro sanchez ispanya başbakanıSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:29
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