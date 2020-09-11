Yıldırım-10 Norduz Operasyonu Van'ın Çatak ilçesi kırsalında devam ediyor. Operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. JÖH'ler 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aynı çatışmada 3 askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı duyuruldu.

Yıldırımlar'da 54 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.