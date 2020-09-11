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Ukrayna'da yakalan PKK/KCK üyesi Özer tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı.
MİT, PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğunu belirlediği Özer'i, düzenlediği yurt dışı operasyonuyla yakaladı.
Hava yoluyla İstanbul'a getirilen İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürülen zanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.
Özer tutuklandı.
Etiketler: Ukrayna PKK/KCK üyesi İsa ÖzerSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:13
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