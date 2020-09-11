Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den yeni Navtex: 12-14 Eylül arasında atış eğitimi
[Fotoğraflar: AA Arşiv]
Türkiye yayımladığı yeni Navtex duyurusu ile Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını açıkladı.
Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerinin kararlılıkla sürdüyor.
Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi.
Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.
Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.
Etiketler: son dakika Navtex doğu akdeniz atış eğitimiSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:02
Sıradaki Haber
Akdeniz Fırtına'sında F-16 ile tatbikat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz