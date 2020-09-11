Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, toplantının "Tarım ve Su" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitaben bir konuşma yapacak.

Rusya, Çin, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde katılım sağlanacak toplantıda, Türkiye'nin kendi G20 dönem başkanlığında başlattığı "Gıda Kaybının ve İsrafının Önlenmesi" konusu da ele alınacak.

Toplantı sonunda, gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma, tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilir su yönetimi gibi konularla, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kapsamında G20 ülkelerinin alabileceği önlemlere ilişkin ortak bir bildirinin imzalanması bekleniyor.