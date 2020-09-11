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Ankara Valiliği'nde 4 ayrı mesai uygulaması
Ankara Valiliği, koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Valilik bünyesindeki kurumlarda çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gitti.
Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi.
Alınan kararla Valilik bünyesindeki kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde 4 farklı şekilde uygulanacak.
Etiketler: Ankara Valiliği mesai covid-19Son Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 14:30
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