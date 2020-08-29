Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı: 11 Eylül'e kadar atış eğitimi
Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.
Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de kararlılıkla devam ediyor.
Yunan savaş uçaklarının Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşma girişiminin Türk F-16'ları tarafından engellenmesinin ardından Ankara'dan bir adım daha geldi.
Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex daha ilan edildi.
Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.
Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları ile birlikte söz konusu tarihlerde 05.00-14.00 saatleri arasında faaliyetlerin süreceği bilgisi paylaşıldı. Eğitimler bugün itibarıyla başlayacak.11 Eylül'de sona erecek.
Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını duyurmuştu.
Oruç Reis görevde
Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.
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