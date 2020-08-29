O kitaplardan biri çocuk kitabı olmasına rağmen skandal içeriğe sahip olan Musa Dinç'in kitabı. Dinç kitabındaki müstehcen ifadelerden sonra gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Hakkında karar alınan diğer kitap ise Selma Aydın'ın kitabı.

Kitaplarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayınladı.

"Söz konusu kitabın kanunun ilgili maddeleri uyarınca sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.