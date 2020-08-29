Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakanlıktan iki kitaba sınırlama kararı
Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki kitap hakkında sınırlama kararı aldı. Söz konusu kitapların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacağı belirtildi.
O kitaplardan biri çocuk kitabı olmasına rağmen skandal içeriğe sahip olan Musa Dinç'in kitabı. Dinç kitabındaki müstehcen ifadelerden sonra gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Hakkında karar alınan diğer kitap ise Selma Aydın'ın kitabı.
Kitaplarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayınladı.
"Söz konusu kitabın kanunun ilgili maddeleri uyarınca sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
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