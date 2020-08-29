2020-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, bugünden itibaren 6 Eylül tarihine kadar, YÖK"ün e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 6 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli.

Şahsen başvurular 5 Eylül'e kadar yapılabilecek

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar ise 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar kayıt işlemlerini yaptırabilecek.