Haber Giriş: Kaynak: AA
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
[Fotoğraf: Getty]
Milli Eğitim Bakanlığı, hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan bilgilendirmede, bir televizyon kanalında yer alan "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki son dakika haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar anlatıldı:
"21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."
Etiketler: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması meb yüz yüze eğitim 21 eylül'de kimler yüz yüze eğitime başlayacakSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:43
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