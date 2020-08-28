EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları internet ortamından da canlı yayın yapmaya devam ediyor. İşte, EBA TV canlı yayın linkleri…

EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise canlı yayın linkleri

TRT EBA TV İlkokul için tıklayınız

TRT EBA TV Ortaokul için tıklayınız

TRT EBA TV Lise için tıklayınız

TRT EBA TV ders programlarına nasıl ulaşılır?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebiliyor.

Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" isimli paylaşım sitesini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var isimli uygulamayı hayata geçirdik"

Bakan Selçuk, eğitimin bürokratik bir süreç değil hep birlikte omuzlanması gereken işlevsel bir yönetim alanı olduğuna işaret ederek, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" toplantısını da görüş alışverişi, istişare amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sosyal mesafe önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişiyi toplantıya davet edebildiklerini, belli koşullara uymak durumunda olduklarını aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz."

Bakanlıkça hizmete sunulan "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" paylaşım sitesine, "uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.