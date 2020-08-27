Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Aygün, Twitter hesabından, KPSS sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

"2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim."

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://t.co/rDnz9gKzj8 adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.

Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2020

Adaylar, 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için saat 10.00’dan sonra, aynı gün yapılacak 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.