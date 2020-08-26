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Bakan Selçuk: Giresun'daki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda incelemelerin tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.
"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.
Etiketler: ziya selçuk Milli Eğitim Bakanlığı giresun sel felaketiSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:09
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